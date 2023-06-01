筲箕灣重建項目正式命名　屯門新盤新一期周五收票

一手市場搶焦二手客源的局面持續。甫入6月，隨即有全新盤登場，港島筲箕灣重建項目正式命名，預告本月推售。而屯門兆康新盤將於周五(2日)正式收票。

●筲箕灣東大街項目傲華登場 預6月開售

協成行筲箕灣東大街重建項目周四(1日)正式命名為傲華ORIA，預計本月推售。項目樓高23層，提供156個單位，戶型涵蓋開放式至兩房，另設連天台或平台特色戶，實用面積190至737方呎。當中一房及開放式單位分別佔72及54伙最多，兩房及特色戶則為18及12伙。項目樓書及示範單位已準備妥當，緊接展開軟銷工作，計劃6月推出發售。預計於2025年5月底入伙。

●屯門兆康NOVO LAND第2A期加推具5至10%加價空間

●西半山尚璟下周一起招標發售5伙 設「先住後付」及「先租後買」

由崇傑地產發展的西半山尚璟上載最新銷售安排，將於下周一(5日)起招標發售5伙，實用面積2,098至2,206方呎，包括7樓A及B室，15樓A及B室、17樓B室。負責代理該盤銷售的第一太平戴維斯指出，是次標售單位主要為四房三套間隔。另項目新設有「先住後付」計劃以及「先租後買」計劃。

●大埔白石角University Hill第2B期開放式戶呎價約17,740元

●紅磡必嘉坊‧迎匯一房售571萬元