筲箕灣重建項目正式命名 屯門新盤新一期周五收票
2023年06月01日 22:04
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一手市場搶焦二手客源的局面持續。甫入6月，隨即有全新盤登場，港島筲箕灣重建項目正式命名，預告本月推售。而屯門兆康新盤將於周五(2日)正式收票。
●筲箕灣東大街項目傲華登場 預6月開售
協成行筲箕灣東大街重建項目周四(1日)正式命名為傲華ORIA，預計本月推售。項目樓高23層，提供156個單位，戶型涵蓋開放式至兩房，另設連天台或平台特色戶，實用面積190至737方呎。當中一房及開放式單位分別佔72及54伙最多，兩房及特色戶則為18及12伙。項目樓書及示範單位已準備妥當，緊接展開軟銷工作，計劃6月推出發售。預計於2025年5月底入伙。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期加推具5至10%加價空間
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2A期積極軟銷。新地代理總經理陳漢麟表示，項目的示範單位於過去兩日累計錄得逾6,000個參觀人次，當中約七成來自新界區，並以新界西的佔比較高，而九龍區及港島區則分別佔兩成及一成。他續指，將會視乎收票情況考慮加推，並有約5至10%的加價空間。預計周五至周日(2至4日)將會是示範單位的參觀高峰期。
●西半山尚璟下周一起招標發售5伙 設「先住後付」及「先租後買」
由崇傑地產發展的西半山尚璟上載最新銷售安排，將於下周一(5日)起招標發售5伙，實用面積2,098至2,206方呎，包括7樓A及B室，15樓A及B室、17樓B室。負責代理該盤銷售的第一太平戴維斯指出，是次標售單位主要為四房三套間隔。另項目新設有「先住後付」計劃以及「先租後買」計劃。
●大埔白石角University Hill第2B期開放式戶呎價約17,740元
新鴻基地產(00016)大埔白石角University Hill第2B期，周四(1日)錄得優景閣第1座11樓A10室的成交，單位實用面積221方呎，開放式間隔，成交價392.05萬元，呎價約17,740元。
●紅磡必嘉坊‧迎匯一房售571萬元
恒基地產(00012)紅磡必嘉坊‧迎匯，最新以571.47萬元售出10樓F室，屬實用面積270方呎的一房戶，呎價約21,166元。