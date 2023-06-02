美國擬規定所有新出廠汽車配備自動煞車系統

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，計劃要求所有新出廠的乘用車和輕型貨車，均需配備可防止碰撞的自動煞車系統。該局首席法律顧問Ann Carlson稱，目前市面上大約有90%的新車，都配備某種形式的自動煞車系統，但並非所有符合NHTSA提出的標準；NHTSA希望系統能在車輛高速行駛時更有效率的運作，更好地避免和行人碰撞，特別是在晚上。

根據NHTSA提出的規定，若駕駛者沒有做出反應，系統要能夠在時速50英里(即約80.46公里)狀況下避開其他車輛，若駕駛有煞車，系統亦應避免車輛以時速62英里(約99.77公里)的速度，撞上前方緩慢移動或停止的車輛。

NHTSA同時要求自動煞車系統必須在夜間運作良好，藉此保護行人和路上行駕的單車，汽車必須能在時速37英里(約59.54公里)的狀況停下來，避免撞上行人。

NHTSA表示，新提出的強制性法例，可望降低追撞事故發生頻率，每年可望挽救360條人命、減少2.4萬人因車禍受傷。即使自動煞車系統沒辦法防止碰撞，也能透過減速以降低事故的嚴重性，從致命性的高速車禍，轉變為造成輕傷或財產損失的低速車禍。

不過，NHTSA仍需聽取汽車製造商、安全組織和公眾的意見，過程或需要1年或更長時間；若法規順利通過後，將在3年後正式生效。