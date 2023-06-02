道指升153點　油金高收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.74%，報103.56；港匯見7.8311；離岸人民幣(CNH)報7.1041；美元兌日圓處138.81；歐元報1.076，英鎊報1.2524。金價處1,976.62美元。布油報74.32美元，紐油報70.07美元。比特幣跌1.4%，報2.68萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水320點。

●道指收報33,061點，升153點或0.47%；標指收報4,221點，升41點或0.99%；納指收報13,100點，升165點或1.28%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,567點，升351點。

●6月恒生指數夜期收報18,480點，升330點，高水263點，成交23,130張。

●紐約期油收報每桶70.1美元，升2.01美元或3%；倫敦布蘭特期油收報每桶74.28美元，升1.68美元或2.3%。

●紐約期金收報每安士1,995.5美元，升13.4美元或0.67%。

●英國富時100指數收報7,490點，升44點或0.59%；德國DAX指數收報15,853點，升189點或1.21%；法國CAC指數收報7,137點，升38點或0.55%。

●南韓首季國內生產總值(GDP)初值按年增長0.9%，5月消費物價指數(CPI)按年升3.3%。

●美5月ISM製造業PMI降至46.9，連續7個月收縮。

●歐元區5月CPI初值升6.1%，下降幅度超預期。

●嗶哩嗶哩首季經調整淨虧損收窄至10億元人民幣。

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