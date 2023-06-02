Lululemon首季收入及盈利勝預期　股價市後漲13%

受惠於中國業務及貨運成本改善，瑜伽品牌Lululemon第一季收入及盈利均超預期，首季收入為20億美元，按年上升24%，勝市場預期的19.3億美元；淨利潤為2.904億美元，按年增長52.8%；每股盈利2.28美元，好過市場預期的1.98美元。Lululemon股價市後漲逾13%至372美元。

財務總監Meghan Frank表示，首季業績強勁，原因是全球所有市場的客戶都對公司產品反應佳，公司在中國的銷售趨勢明顯加快，而且空運費用下降，使其財務表現好過預期。

期內，Lululemon在中國市場的收入按年增長79%，去年同期中國仍受疫情困擾，因此Lululemon在中國的71家門店中，約1/3門店關閉一段時間。

此外，Lululemon上調全年業績指引，把2023財年全年收入目標調升到94.4億至95.1億美元；每股盈利為11.74至11.94美元。兩者同樣高過市場預期。

公司預期，第二季收入將介乎21.4億至21.7億美元，按年上升約15%；攤薄後每股益利將介乎2.47至2.52美元。第二季業績指引亦符合市場預期。

公司又預計，今個財年將淨開50家新直營店。其中30至35家將在國際市場，大部分計劃在中國開設。