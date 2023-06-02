【高盛推介】騰訊急彈重上320元 兩手準備部署
2023年06月02日 10:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股在周三(5月31日)曾低見306港元的5個月低位，周四(1日)反彈升約1.5%，周五(2日)早段發力繼續反彈，開市隨即重上320元水平。現報328元，升約4%。據騰訊報表披露，騰訊周四於聯交所回購126萬股，涉資約4.01億元。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周五至本周三共錄得約8,820萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。淡倉於本周三及本周四共錄得約1,040萬元資金流入。
觀察港股通資金流向，北水周四轉向買入騰訊，錄得約7.4億元資金淨買入。
投資者如看好騰訊，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度騰訊購(16966)。高槓桿選擇可留意騰訊購(16518)。中年期選擇可留意騰訊購(16666)，時間值損耗較低。牛證方面可留意遠牛選擇(62288)，與現價有約20元收回距離。
騰訊購16966，行使價365.8元，2023年8月25日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、高敏感度。
騰訊購16518，行使價400元，2023年8月28日到期，實際槓桿10.8倍，屬行使價430元以下、2個月期以上最高槓桿、低街貨產品之一。
騰訊購16666，行使價380元，2023年8月28日到期，實際槓桿10.5\0倍，中年期，時間值損耗較低。
騰訊牛62288，收回價305元，行使價302.2元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價280元以上、2個月期以上最高槓桿之一的騰訊沽(14710)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(62108)，遠熊選擇可留意騰訊熊(61141)，與現價有約25及35元收回距離。
騰訊沽14710，行使價292.3元，2023年8月29日到期，實際槓桿8.8倍，行使價280元以上、2個月期以上最高槓桿之一。
騰訊熊62108，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率15倍，近熊。
騰訊熊61141，收回價360元，行使價362.5元，換股比率500，槓桿比率11倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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