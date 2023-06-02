港交所前行政總裁周文耀辭世　曾任數碼港主席

周文耀1971年加入政府。1989年，周出任港交所前身、香港聯合交易所運作科總監，1991年出任聯交所行政總裁。2003年重返合併後的港交所，獲委任行政總裁，至2010年退休。同年，獲政府委任數碼港主席。

香港交易所發言人表示，港交所仝人得悉前行政總裁周文耀與世長辭的消息，深表哀悼。發言人指，周文耀是金融業界的翹楚，是香港交易所大家庭中德高望重的領導者與摯友。周氏為香港聯合交易所和香港交易所集團服務多年，期間他帶領香港交易所經歷多個重要發展里程，為集團及香港金融市場奠下堅實深厚的基礎，貢獻尤大。港交所深深懷念周文耀。

證券業界對周文耀離世感到震驚。香港證券及期貨專業總會對此深表哀悼，指周文耀為本港金融界的傑出人物，對香港證券市場及整個金融業作出卓越貢獻，在港交所任職期間，實施一系列改革與創新措施，提升了香港證券的基礎建設，並完善風險管理、企業管治以及市場質素，為香港成為世界級證券市場奠定了堅實基礎。

立法會金融服務議員李惟宏對消息感到萬分婉惜，周氏過去多年對促進香港金融市場發展有很大的貢獻，而且深受業界敬重，對其離世感到難過。