【高盛推介】美股反彈靠穩　市場聚焦6月加息機率

高盛(亞洲)有限責任公司：美國國會通過債務上限協議，市場轉移關注即將公布的5月就業數據及6月會否加息。

美股周四(1日)做好，納指日前曾高見14,520點，創1年新高，周四收報14,441點升1.3%。道指周四則高開後曾短暫倒跌，及後反彈，收市升153點或0.5%。亞洲時段中則見美指期貨靠穩，納指及標指期貨分別較周四高開約1.3%及0.5%。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於周四獲資金轉向流入，有約70萬元。淡倉於本周三錄得約150萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。

道指方面，好倉於周四獲小量資金轉向流入。淡倉於本周一至本周三共錄得約220萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。

納指購10826，行使價13,750點，2023年9月15日到期，實際槓桿7.8倍，貼價、低街貨。

納指沽10906，行使價11,940點，2023年12月15日到期，實際槓桿7.3倍，全場最貼價條款。

納指沽10886，行使價10,750點，2023年12月15日到期，實際槓桿7.5倍，輕微價外。

道指購10907，行使價36,180點，2023年12月15日到期，實際槓桿15.8倍，貼價、高槓桿。

道指沽10800，行使價30,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿14.4倍，中年期、輕微價外。

道指沽10859，行使價30,850點，2023年9月15日到期，實際槓桿14.7倍，貼價。

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