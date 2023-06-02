長實海灣軒海景酒店申改建住宅　提供1665伙

上述臨海酒店地盤面積約219,202方呎，地皮劃作商業(2)用途，現申請作分層住宅與商店及服務行業/食肆用途，提供住宅樓面約1,092,943方呎，地積比率約5倍，另有約21,808方呎非住用樓面，涉地積比率約0.1倍，以及277個車位。該項目有5幢22層高綜合大廈，最低樓層作零售和餐飲設施。

申請文件中指出，擬議發展計劃能在短期內提供住宅單位，與政府增加房屋土地供應的政策相符，而紅磡海濱的原定旅遊發展計劃從未實現，申請地點作為尖沙咀東部酒店中心區的擴展部分的功能已逐漸減弱。同時，區內及尖沙咀區有充足酒店房間供應，以應付預期旅遊業復甦期間的需求。

至於，該發展計劃不會增加現時建築物的高度或體積，故階梯式的高度和視覺走廊將能保留。資料顯示，該項目提供約1,662個酒店房價，於2018年曾獲屋宇署批出建築圖則，可重建為兩幢29層高商廈。

事實上，長實旗下同區的紅樂道12號海韻軒海景酒店，去年亦向城規會申請改建為包含分層住宅、酒店、商店及服務行業和食肆用途的綜合項目，提供1,503個住宅單位及442個酒店房間。