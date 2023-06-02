香港會計師公會疫後訪京　會長分享業界改革進展

社會逐步走出新冠疫情，出差、見面交流等都出現「報復式」反彈，似乎要追返疫情3年嘅時光。香港會計師公會會長方蘊萱(Loretta)聯同副會長歐振興及行政總裁兼註冊主任陳詠新早兩日「上京」，同財政部、中國註冊會計師協會及中國證監會交流。闊別3年後再次拜訪，Loretta心情非常激動。

Loretta喺會面時除咗分享香港會計行業改革的進展、匯報公會今後的三大工作重點、 未來一年發展方向外，仲講明公會會繼續同海外、內地及本地企業、會計師等保持溝通，緊貼國際有關可持續發展匯報及綠色金融的最新發展，以助香港發展成為綠色金融中心。

至於會計人才方面，Loretta就話，公會將繼續努力，培育傑出會計人才，提升香港會計人才喺國際嘅認可度。同時協助公會會員把握大灣區帶來嘅新機遇，仲正積極同大灣區內地各政府部門溝通，推進香港會計師喺大灣區內執業，倡議將公會會員納入大灣區內地九個城市「高端人才目錄」。

唔講唔知，今次仲係陳詠新首次以公會行政總裁上京添！無計啦，佢2019年上任後，就遇上新冠疫情，雖然疫情期間嘅溝通仍然頻繁、緊密，但可以復恢實體會見同交流，感覺開心啲。