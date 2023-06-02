長橋科技(Longbridge Whale)宣布，將於近期推出全港⾸個⾯向券商的全天候⼀站式虛擬資產交易解決⽅案，並為前10名登記的券商提供⾄少3個⽉免費試⽤資格。

長橋科技是香港交易所經紀⾃設系統供應商(BSS Vendor)，主要為香港券商提供⼀站式互聯網證券交易雲服務解決⽅案。

作為全港⾸個⾯向券商推出的虛擬資產交易系統解決⽅案，長橋科技自去年以來，為香港券商客⼾提供的⼀站式互聯網證券交易雲服務解決⽅案，基於新⼀代技術平台提供領先⾏業的產品、解決⽅案和服務，同時能幫助券商降低30%以上的成本，提升50%以上的營運效率，實現營收規模和利潤的穩步增長。截⾄⽬前，在香港合作客⼾超過60家。

今年6⽉1⽇起，香港證監會發布的《適⽤於虛擬資產交易平台營運者的指引》

正式實施，同時開始接受虛擬資產交易平台營運者申領牌照，並允許零售投資者使⽤持牌虛擬資產交易平台。長橋科技也在⼀站式虛擬資產交易解決⽅案發布前期推出相應市場活動，為有意向開展虛擬資產交易的券商提供⾄少3個⽉的免費服務，開放的虛擬資產交易系統免費使⽤名額僅10個，有意向券商可前往公司的官⽅網⾴登記。