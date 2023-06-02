有入冇出？Apple儲蓄帳戶被爆難以提款

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)與高盛合作在4月推出儲蓄帳戶，不過有客戶表示，很難從戶口中提取款項。

報道指，有居於美國亞特蘭大郊外的客戶，自5月15日以來一直嘗試從Apple帳戶，轉帳1,700美元至摩根大通戶口。不過他指，每次致電給高盛的客戶服務部時，都被告知再等幾天。他指，在外媒就他及其他客戶的經歷與高盛取得聯絡後，這筆錢終於在周四(1日)上午轉到其摩通戶口。

報道引述其他客戶表示，從新的Apple帳戶轉帳時也遇上麻煩。他們指，高盛客戶服務代表有時會就解決辦法給出不同的回應。有時，客戶在戶口中的款項更似乎消失，既沒有出現在其Apple戶口中，也沒有出現在其嘗試進行轉帳的戶口中。

高盛稱，無法就個別客戶作出評論，但補充指，「我們非常重視保護客戶存款的義務。」該行在聲明中表示，客戶對於Apple Card用戶的新儲蓄帳戶，反應非常好，並超出預期，又指雖然絕大多數客戶的資金在轉移方面沒有延誤，但在少數情況下，由於為了幫助保護其帳戶，用戶可能會遇上資金延遲轉移。Apple發言人則拒絕評論。