【收市開Show】港股勁彈 開啟逃生門？
2023年06月02日 16:16
東網電視更多新聞短片
隨着美國債務上限危機解除，作為避險的美元回落，人民幣匯價回升，利好港股。恒指周五(2日)顯著反彈，高開349點後，愈升愈有，最多升808點，一度重上萬九點關，最終收市升733點，報18,949點，大市成交有1,491億元。港股今日升咁多會唔會只係逃生門？預料阻力位喺邊？下周市場有咩要注意？
科網股領漲大市，科指飆5%，當中美團(03690)及京東(09618)分別大升7%及6%；而阿里巴巴(09988)旗下阿里雲宣布，推出音視頻AI「通義聽悟」，股價亦飆6%，後市點睇？相反嗶哩嗶哩(09626)截至今年3月底止首季經調整淨虧損為約10億元人民幣，雖然按年收窄約38%，但多間大行下調其目標價，股價逆市跌0.4%，點解市場對佢咁冇信心？
《東網Money 18》搵嚟銀河證券業務發展董事羅尚沛同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道