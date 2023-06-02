【收市開Show】港股勁彈　開啟逃生門？

隨着美國債務上限危機解除，作為避險的美元回落，人民幣匯價回升，利好港股。恒指周五(2日)顯著反彈，高開349點後，愈升愈有，最多升808點，一度重上萬九點關，最終收市升733點，報18,949點，大市成交有1,491億元。港股今日升咁多會唔會只係逃生門？預料阻力位喺邊？下周市場有咩要注意？

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