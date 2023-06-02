道指期貨升133點　油價漲1%

美匯指數報103.495；港匯見7.8346；離岸人民幣(CNH)報7.0891；美元兌日圓報139.10；歐元處1.0763；英鎊報1.2525。金價報1,975美元。油價升1.2%，布油報75.21美元，紐油處70.92美元。比特幣升0.8%至27,802美元。道指期貨升133點。

●焦點數據：

20:30 美國5月非農就業職位

20:30 美國5月失業率

●美國參議院投票通過債限協議提案，將交由總統拜登簽署。拜登表示將盡快簽署法案，使之成為法律。港股向好，恒生指數全日收報18,949點，升733點或4.02%，主板成交1,491億港元。內房股與物管股受捧，其中龍湖集團升17.24%，為表現最好藍籌；碧桂園服務升12.96%；華潤萬象生活漲10.29%；華潤置地及碧桂園各漲9.12%及8.57%。

-港交所前行政總裁周文耀辭世，曾任數碼港主席。

-中證監方星海籲國際金融機構擴大在華投資。

-歐盟對中國索取化妝品公司商業秘密提出警告。

-高盛下調MSCI中國指數目標。

香港經濟：

●香港會計師公會疫後訪京，會長分享業界改革進展。

外地經濟：

●美國參議院通過債務上限法案，將交拜登簽署。

●普徠仕料聯儲局本月暫緩加息，年內不會放寬政策。

●聯儲官員哈克連日發聲，認為6月應暫停加息。

●植田和男：日通脹恐加劇，央行實現目標無時間表。

●復甦放緩！惠譽料今年全球貿易僅升1.9%，GDP增長2%。

企業消息：

●摩通計劃年底前關閉第一共和銀行21家分行。

●蘋果傳計劃擴展和改造全球零售店，加強亞太區業務。

●有入冇出？Apple儲蓄帳戶被爆難以提款。

●戴爾首季收入勁縮20%，股價市後挫近3%。

●Lululemon首季收入及盈利勝預期，股價市後漲13%。

●高盛預告將再裁員，今季交易收入恐挫25%。