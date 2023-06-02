m18講場：馬化騰微信轉載文章講炒人　騰訊又要開刀乎？

無幾耐，騰訊公關總監張軍喺微信朋友圈解畫，話老闆口中嘅「你們」唔係公司嘅人，而係一間投資公司嘅管理層，講吓居安思危同降本增效，估唔到愈傳愈衰。

大家諗埋一邊，原因大概都係舊年有張截圖，講馬化騰批評一啲網民關心經濟係「企業可以破產，但不可以裁員……甚麼叫中國經濟？他們不懂，也不關心，他們唯一關心的中國經濟就是芯片和所謂的硬核科技……衣食住行都太俗不可耐」，但外賣仔送遲10分鐘就鬧爆人哋。單嘢大到畀法國傳媒形容為「啞巴也說話」。

咁到底馬總今次轉載篇文講咩呢？首先係地產係印鈔機，大陸依家地產唔掂，外貿以外嘅行業都有麻煩，中國要進入嘅唔係通縮周期，而係「還債周期」；其二就係互聯網行業以前好多投資，搞到周圍都要人，人工就不斷漲，家下恐怕無依支歌仔唱不特止，仲調返轉頭，側面印證「互聯網產業已經滲透到盡頭」，即使依個產業將來好多年仲幫到人出人頭地。

另一樣值得highlight嘅就係討論資本嘅善惡，無人投資就無人有飯開……所以關鍵係預期同信心，兩樣都穩定大家先會投資。