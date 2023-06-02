宏利強積金平台增兩基金　以ESG命名

強積金受託人宏利宣布，宏利環球精選(強積金)計劃旗下「宏利MPF亞太債券基金」及「宏利MPF恒生指數追蹤基金」2隻成分基金，將自10月3日起成為環境、社會和企業管治(ESG)主題的產品，並改名為「宏利MPF可持續亞太債券基金」及「宏利MPF恒指ESG基金」。

該公司副總裁兼香港及澳門退休業務部主管吳清發表示，宏利強積金的團隊認為ESG對人類及地球在未來有很大程度的影響，因此有責任確保宏利強積金基金在投資過程中，完善及改善ESG因素的整合過程，及評估當中的風險與機遇。作為強積金供應商，公司一直為強積金成員提供豐富的投資選擇。

有關基金的投資目標、政策及投資均衡性也將相應變更，以 「E」、「S」及「G」三大因素作為投資重點及反映在基金投資目標及旗下投資項目上。吳清發指出，在宏利強積金平台加入兩項以ESG命名的基金，不僅能把握亞洲長線可持續發展投資的機遇，並為改善強積金成員居住的環境而作出貢獻，同時幫助他們深入了解可持續投資，最終改善其財務效益。

宏利MPF可持續亞太債券基金旗下投資項目擬將至少85%的淨資產，投資於亞太地區的公司及/或政府及政府相關發行人以美元計價的固定收益證券及與固定收益有關的證券作分散投資。該基金挑選具有較強的可持續性特質的發行人的證券，可持續性特質可包括但不限於發行人在特定環境因素、社會因素和管治因素影響下的表現及對該等因素的管理。

宏利MPF恒指ESG基金旗下投資項目，擬投資於現時的華夏恒指ESG ETF，旨在追蹤恒指ESG增強指數的表現，致力結合ESG舉措以衡量香港股票市場的整體表現。透過投資於ETF，該基金旗下投資項目涵蓋在香港聯合交易所主板上市的大中華公司及以ESG排除政策作篩選的證券。該基金力求為放眼於較長線的投資、又願意承擔投資價值出現較大波動的風險的強積金成員提供中期至長期資本收益增長。