傲瀧三房1350萬成交　6年帳面貶值近一成

二手市靜，業主繼續蝕讓出貨。清水灣傲瀧套三房單位，以1,350萬元成交，單位約6年帳面貶值150萬元或約10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角和富中心16座低層A室，實用面積約823方呎，套三房間隔，成交價1,388萬元，呎價約16,865元，單位於今年一月放盤，叫價1,450萬元，放盤約4個多月減價62萬元成交，減幅僅約4.3%。

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九龍區

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨6月錄首宗買賣，屋苑7期萬事達廣場11號低層B室，實用面積約657方呎，兩房間隔，以788萬元成交，呎價約11,994元，原業主於2014年7月以610萬元購入，持貨近9年帳面獲利178萬元，期內升值約29%。

●中原黃家全表示，大角咀形品．星寓中層G室，實用面積約469方呎，兩房間隔，望市景，以828萬元易手，呎價約17,655元，原業主於2012年10月以550萬元購入，持貨逾10年帳面獲利278萬元，期內升值約51%。

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新界區

●世紀21奇豐廖振雄表示，清水灣傲瀧20座高層C室，實用面積約903方呎，套三房間隔，望園景，以1,350萬元成交，呎價約14,950元，原業主於2017年8月以1,500萬元購入，持貨約6年帳面蝕150萬元，單位期內跌價約10%。

●美聯林浩德指，將軍澳日出康城MONTARA第2B座低層A室，實用面積約529方呎，兩房間隔，5月初開價930萬元放售，經多番拉鋸後終減價60萬元或逾6%，以870萬元易手，呎價約16,446元，原業主於2019年5月以793.3萬元一手購入，帳面賺76.7萬元。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山居屋富輝花園2座中層D室，實用面積約570方呎，三房間隔，望遠景，未補價自由市場叫價698萬元，放盤1個月，經議價後以679萬元成交，呎價約11,912元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區5月共錄約90宗二手買賣，其中迎海1座中層E室，實用面積約798方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,420萬元，議價後以1,330萬元易手，呎價約16,667元，新買家為用家，。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍盛世2座南翼中層B室，實用面積約786方呎，三房間隔，望山景，放盤4個月，叫價1,350萬元，獲買家以1,300萬元成交，呎價約16,539元，原業主於2017年6月以1,100萬元購入，持貨約6年帳面獲利200萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑R座高層1室，實用面積約516方呎，兩房間隔，望樓景，未補價第二市場叫價580萬元，放盤1個月，減55萬元，以525萬元沽出，呎價約10,174元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍區5月共錄約74宗二手買賣，按月跌兩成多，沙田富豪花園K座高層B室，實用面積約896方呎，套三房間隔，4月時開價約1,020萬元，其後減至998萬元，議價後以848萬元易手，呎價約9,464元，新買家為用家。

●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺牽晴間1座高層F室，實用面積約574方呎，套三房間隔，放盤兩個月，叫價720萬元，獲同區分支家庭洽購，以697萬元承接，呎價約12,143元。

●中原劉德興稱，粉嶺及上水區5月錄約65宗二手買賣，按月跌約14%，粉嶺花都廣場4座高層H室，實用面積約392方呎，兩房間隔，放盤時開價約510萬元，議價後以490萬元易手，呎價約12,500元，新買家為用家。

●中原王勤學表示，元朗PARK YOHO上月錄得7宗買賣，按月增加75%，平均實用呎價約12,496元，回落約2.4%，其中峻巒1A期10B座低層A室，實用面積約583方呎，兩房間隔，叫價720萬元，減價20萬元或2.8%，以700萬元沽出，呎價約12,007元。

●祥益謝利官指，天水圍居天盛苑J座高層6室，實用面積約650方呎，三房間隔，原業主增加議幅，減價10萬元，外區首綠表客於未補價第二市場以480萬元購入自住，呎價約7,385元。

●利嘉閣譚健偉指，荃灣樂悠居高層21室，實用面積約538方呎，套三房套間隔，望市景，叫價約818萬元放售，近期逐步下調叫價，議價後累減約53萬元，以765萬元易手，呎價約14,219元，新買家為遷就兒子上學，早已鎖定荃灣西三房單位入市。

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