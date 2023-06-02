PayMe推新一期消費券優惠　「儲火」有乜着數？

第二期消費券派發在即，滙豐旗下電子錢包PayMe宣布，推出2023年第二期消費券的三重優惠，加上「儲火」功能及推出用戶獎勵計劃「偏心Yoshi偏心你 Round」，回饋以PayMe接收消費券的用戶，並鼓勵他們以PayMe消費儲火賺取獎賞。

即日起至6月27日，新登記及轉會至PayMe的客戶可獲取150元獎賞，於近5.5萬間本地PayMe for Business商戶消費滿300元或以上時使用。

另外，所有以PayMe接收消費券的用戶，將即時獲得共1,150元折扣優惠券，於消費券發放後到任何接受PayMe付款的商店使用。

PayMe最近亦更新儲火功能，及藉此推出「偏心Yoshi偏心你 Round」用戶獎勵計劃。用戶在PayMe內開啟「自動增值」功能、在計劃的三個階段（2023年6月1日至28日、7月1日至27日，以及8月1日至29日）維持此設定，並在本地PayMe for Business商戶消費滿80元或以上，即可開始「儲火」。

每次於商店消費滿上述金額，就會增加一個火。只要於每個階段內消費儲滿指定火數，每月便可獲得以下的折扣優惠券之一：4至5個火可獲6元優惠券；6個火或以上則可獲10元優惠券。

為鼓勵用戶「儲火」，PayMe亦推出全民大抽獎，用戶每儲滿6個火，便可增加一次抽獎機會，抽獎機會由即日起累積至年終，有機會瓜分過百萬元獎池。