金磚五國擬開發共同貨幣 減低受西方制裁之連鎖反應
2023年06月02日 21:08
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中國、俄羅斯、巴西、印度及南非組成的金磚五國正於南非舉行外長會議，南非外長潘多爾會見傳媒時透露，已指示其創建的新開發銀行研究共同貨幣之運作，如何避免一國受到西方制裁時，其他國家不用被二級制裁影響。
她未有公開點名「一國」指的是誰，但外界都認為是要減低俄羅斯被制裁對其他國家的影響。據報一眾國家對於設立這種替代貨幣並未達成結論，但也是主要內容，之後會新開發銀行會為金磚國家籌劃該替代貨幣的模式。
新開發銀行總部設於上海，其行長幾年前被罷免下台的巴西前總統羅塞夫出任，之前有傳沙特阿拉伯討論加入，增強與內地等金磚國家的關係。俄羅斯外長拉夫羅夫僅稱，峰會討論過如何擴大BRICS，過程中議論過沙特入會一事。
22年前把中、俄、印及巴西稱為「金磚四國」、人稱「金磚之父」的高盛前首席經濟學家奧尼爾卻「潑冷水」，不看好金磚國家正在籌備的「金磚幣」，指中國和印度有邊境糾紛，連這樣基本的事都未處理好，難教人相信他們會在一個貨幣聯盟共處。
他相信，人民幣在國際金融體系將愈益重要，印度盧比也有機會，這比起「金磚幣」可行。
中國人民銀行行長易綱會見訪華的阿根廷經濟部長馬薩與阿根廷央行行長佩塞等，就經濟金融形勢、推動金融合作等議題交換意見。馬薩日前在上海與贛鋒鋰業(01772)董事長李良彬和總裁王曉申等人，討論過贛鋒在當地項目建設狀況和人民幣結算等等。