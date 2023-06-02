金磚五國擬開發共同貨幣　減低受西方制裁之連鎖反應

中國、俄羅斯、巴西、印度及南非組成的金磚五國正於南非舉行外長會議，南非外長潘多爾會見傳媒時透露，已指示其創建的新開發銀行研究共同貨幣之運作，如何避免一國受到西方制裁時，其他國家不用被二級制裁影響。

她未有公開點名「一國」指的是誰，但外界都認為是要減低俄羅斯被制裁對其他國家的影響。據報一眾國家對於設立這種替代貨幣並未達成結論，但也是主要內容，之後會新開發銀行會為金磚國家籌劃該替代貨幣的模式。

新開發銀行總部設於上海，其行長幾年前被罷免下台的巴西前總統羅塞夫出任，之前有傳沙特阿拉伯討論加入，增強與內地等金磚國家的關係。俄羅斯外長拉夫羅夫僅稱，峰會討論過如何擴大BRICS，過程中議論過沙特入會一事。

22年前把中、俄、印及巴西稱為「金磚四國」、人稱「金磚之父」的高盛前首席經濟學家奧尼爾卻「潑冷水」，不看好金磚國家正在籌備的「金磚幣」，指中國和印度有邊境糾紛，連這樣基本的事都未處理好，難教人相信他們會在一個貨幣聯盟共處。

他相信，人民幣在國際金融體系將愈益重要，印度盧比也有機會，這比起「金磚幣」可行。