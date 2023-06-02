科技園率團東南亞交流創科發展　不忘招攬當地企業、人才

【營業資訊】香港科技園公司開展 HKSTP Innovation Mixer計劃，由行政總裁黃克強率領代表團到訪馬來西亞及新加坡，期望為當地企業家提供技術提升的支援及加快創新發展，當中更向東南亞企業及人才推廣香港、大灣區及中國内地的發展機遇。

在吉隆坡的首日行程，科技園公司與部分馬來西亞政府官員及商界領袖一同出席交流晚宴，出席人士包括：馬來西亞科學工藝創新部部長鄭立慷、太平洋地產執行主席邱華瑋（Andrew Chiu）、馬來西亞首相之子 Muhammad Ihsan Bin Anwar等。科技園公司代表團並與兩間東南亞領先及具影響力的創投公司 — 500 Global及東盟科技創投公司（SEATech Ventures）會面，探索更多有助支持科技企業在區内以至全球擴展業務和融資的機遇。

其後，代表團到訪馬來西亞通訊及多媒體部轄下的馬來西亞數碼經濟機構（MDEC），探討香港與馬來西亞在推動數碼經濟發展和合作的機遇。此外，代表團亦與馬來西亞科學工藝創新部代表共進午餐，商討兩地如何更緊密合作以推動創科生態圈的發展。

傍晚舉行的「Tech Talent Ignite」活動邀請了當地頂尖創科人才及企業出席，並由來自香港

科技園公司具國際級規模的初創及獨角獸分享他們對行業的看法，出席的園區公司包括：

Aerosim、人工智能與機器人創新中心、Fano Labs 、FreightAmigo、 華為、Lalamove、商湯科技和 Spaceship。連同新加坡行的「Tech Talent Ignite」，共有150位優秀人才參與科技園公司舉辦的活動。活動反應熱烈，兩地人才積極參與活動，並向科技園公司及園區公司了解職位詳情和晉升機會。

代表團的最後一站是到訪馬來西亞頂尖學府馬來亞大學（Universiti Malaya），探討科研合作及人才交流機會。是次訪問為馬來西亞當地優秀人才及正在發展的企業提供理想平台，把握不同的發展機遇，連繫在研發與創新範疇上的國際級創科專家。本次新加坡和馬來西亞的東南亞訪問之旅，獲得當地政府、商界、研究機構、教育等重要持份者和當地科技人才社群的高度關注及參與，並促成多個重要交流會議，多間星馬企業與科技園公司代表團及園區公司高層會面，以積極掌握科技園創科生態圈及東南亞創科生態圈，乃至香港、大灣區及中國内地龐大的發展機遇。