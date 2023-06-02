豪宅成交暢旺 新盤銷情理想 發展商或加推
2023年06月02日 21:28
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新盤市場頻頻錄得豪宅成交，周五(2日)出現3宗4,000萬元以上的大額交易。同時，市傳屯門兆康項目首日接獲逾千張入票，已錄超額認購逾4倍，有機會短期內加推。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期料首日收逾千票
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2A期於周五(2日)接受認購登記，新地代理總經理陳漢麟表示，項目暫已收到約500張入票，以首張價單186伙計算，已獲超認購，有信心今日最終突破1,000票。他指出，入票人士當中不乏向隅客，有機會於周日(4日)加推單位，下周初公布銷售安排，最快下周尾段時間展開首輪銷售。
●啟德天瀧四房特色戶售9,203萬元
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周五(2日)透過招標再錄特色戶成交。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，最新沽出單位為第3座33樓A室，實用面積1,677方呎，四房間隔，連302方呎平台，買家選取即供付款計劃入市，成交價約9,203.4萬元，呎價約54,880元。
●何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS三房8,200萬元沽
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，周五(2日)以近8,200萬港元售出三房大戶。上述為2座8樓B室，實用面積1,868方呎，三房雙套間隔，成交價約8,183.6萬元 ，呎價約43,810元。據悉，項目開售至今累沽38伙，總套現逾43億元，當中5伙屬特色戶，亦錄得8組大手客。
●港島南岸晉環複式戶呎價約35,864元
據一手住宅物業銷售網，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(2日)售出第1A座26樓及27樓B室複式戶，實用面積1,291方呎，四房間隔，成交價4,630萬元，呎價約35,864元。
●筲箕灣傲華上蓋動土 料短期上樓書
協成行發展旗下筲箕灣住宅項目傲華，發展商於周五(2日)為項目進行上蓋動土儀式，以及於地盤圍板上裱圍板貼，正式展開銷售部署。發展商表示，項目將於短期內上載樓書，有機會最快本月發售。
●長沙灣睿峰兩房售1,226萬元
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周五(2日)售出西翼的33樓F室，為實用面積435方呎，兩房間隔，成交價1,226.1萬元，呎價約28,186元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第2期三房呎價約13,932元
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，周五(2日)售出E座3樓1室，為實用面積683方呎的三房單位，成交價951.57萬元，呎價約13,932元。