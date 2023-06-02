豪宅成交暢旺　新盤銷情理想　發展商或加推

新盤市場頻頻錄得豪宅成交，周五(2日)出現3宗4,000萬元以上的大額交易。同時，市傳屯門兆康項目首日接獲逾千張入票，已錄超額認購逾4倍，有機會短期內加推。

●屯門兆康NOVO LAND第2A期料首日收逾千票

●啟德天瀧四房特色戶售9,203萬元

●何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS三房8,200萬元沽

●港島南岸晉環複式戶呎價約35,864元

據一手住宅物業銷售網，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(2日)售出第1A座26樓及27樓B室複式戶，實用面積1,291方呎，四房間隔，成交價4,630萬元，呎價約35,864元。

●筲箕灣傲華上蓋動土 料短期上樓書

協成行發展旗下筲箕灣住宅項目傲華，發展商於周五(2日)為項目進行上蓋動土儀式，以及於地盤圍板上裱圍板貼，正式展開銷售部署。發展商表示，項目將於短期內上載樓書，有機會最快本月發售。

●長沙灣睿峰兩房售1,226萬元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周五(2日)售出西翼的33樓F室，為實用面積435方呎，兩房間隔，成交價1,226.1萬元，呎價約28,186元。

●粉嶺北ONE INNOVALE第2期三房呎價約13,932元