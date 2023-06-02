美股道指升400點　Lululemon漲13%

美股3大指數周五早段續升，道指升400點，報33,462點；標指升35點，報4,256點；納指升60點，報13,161點。港股夜期報19,044點，升157點，高水94點。

美國銀行行政總裁Brian Moynihan指出，在聯儲局不斷加息之後，消費者支出已經開始放緩，包括房屋、汽車以及外出用餐的開支正在顯著減少。他引述數據指出，消費者外出用膳的支出按年增幅已降至3%，在3、4個月前的增長率有17%之高。

不過，他認為消費者支出放緩是對抗通脹的必要手段。「現在的問題是，聯儲局必須堅持下去」，他預期當局可能要到明年3月或4月才開始減息，今年餘下時間經濟或會進入「溫和衰退」時期。Moynihan還預計，本季度的投資銀行費用和交易收入將大致持平。

企業消息方面，摩根大通在收購第一共和銀行（FRB）後，計劃在年底前關閉21家FRB的分行，佔其於美國84家分行約四分之一。摩通回應外媒查詢時表示，擬關閉的分行生意額較低，而且通常距離另一家分行只有很短的車程。受影響約100位員工可獲為期6個月的過渡期，有資格申請摩通其他工作職位。摩通股價周五早段曾升1.8%。

受惠內地疫後需求帶動銷售揚升，加上供應鏈復常，運動服裝品牌Lululemon公布，截至4月底止首財政季度純利2.9億美元，按年增加52.84%，每股盈利2.28美元，遠多過預期的1.98美元，繼而上調全年業績預測。該股周五早段升13.02%，報371.1美元。