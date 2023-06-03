無懼「逆全球化」 　Apple計劃亞太區開15間分店

雖然科技產業逆全球化的趨勢愈來愈明顯，惟美國大型科技公司依然相當重視亞洲及中國市場。外媒引述消息指，蘋果公司(Apple Inc.)正在重整其全球零售店戰略，包括未來4年內在亞太地區新開設15家分店，包括6家會在中國內地。同時，Apple亦計劃翻新或搬遷一些店面，旨在改善客戶體驗及更好地建立品牌形象。

據報道，Apple總共計劃在2027年底前，於全球範圍新建、搬遷或翻新53家零售分店。亞洲是今次戰略的重點區域，佔新建及翻新的分店21間。值得留意的是，內地新開的門店多數落在大型地標式商場及觀光區，包括預計在今年9月開幕、位於溫州萬象城的新分店；明年3月的開幕、位於上海靜安寺廣場的旗艦店等。

Apple一般會把門店分成4個等級，即在商場室內的Apple Store「標準門店」；可以在商場連接室外或在城市街道上的「Apple Store+」；位於核心地段、有着獨特設計的「旗艦店(flagship)」；以及規模最大、營運成本最高的「旗艦店+(flagship+)」。根據內部數據，這四類門店年均產生的收入分別為每家4,000萬美元、4,500萬美元、7,500萬美元，以及超過1億美元。

目前Apple在全球26個國家或地區擁有520多家商店，其中大約一半位於美國。不過要注意的是，該集團的實體商店往往更多是為了「打造Apple的品牌」，而不是銷售商品，所以其大部分收入來自其他渠道，包括網上銷售、第三方銷售等。儘管如此，實體店仍然是客戶在產品發布日購買商品、技術支援、查詢的重要場所。

另外，Apple將於下周一(6月5日)起舉行年度全球開發者大會(WWDC)，預計有很大機會發布市場期待已久的混合實境(MR)頭載式裝置。而市場更期待的，是在人工智能(AI)方面的最新消息。Wedbush分析師Dan Ives認為，任何AI方面的進展都可能會推動該公司股價進一步走高。他給予Apple「跑贏大市」的投資評級，一年目標價為205美元。