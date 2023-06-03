【東方日報產評】美資雙腳最誠實　亞洲世紀不可失

近日不少美國大型企業的高層都遠赴中國出席活動，並會見中國官員。顯然美國政府雖無所不用其極遏止中國崛起，但對美國資本而言，未來世界發展焦點向東移，亞洲世紀的來臨下，中國市場是不可少得的業務據點，故一於少理白宮政客所為，繼續把握中國市場改革開放的機遇，同時加大印度等市場的投資，繼續執行亞洲業務發展戰略。隨着《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)全面生效，未來亞洲在穩定全球經濟景氣上，亦將擔當更重要的角色。

中美兩國在國家安全的層面互相過招，先是美國開打貿易戰，繼而是科技戰。美國向本地晶片業實施巨額補貼的同時，在國際上聯同盟友圍堵中國，向華停供高端晶片及設備。直至近月中國終於還擊，宣布以國安為由，停止採購一家美國晶片企業的產品。至此，中美在政治層面上看，關係不斷惡化。

不過，從民間活動與私企投資角度看，中美連繫並未間斷。中國經濟首季走出疫情大反彈，次季在內外複雜因素之下增長出現放緩，惟此刻卻迎來多家大型美企高管出訪中國，目的當然是發掘中國市場機遇。畢竟美國最大的電動車企，就憑在中國建廠解決生產成本與效益問題，而令產品行銷全球，穩坐全球第一把交椅。隨着中國居民收入提升，累積可觀財富，中國消費與資本市場發展潛力優厚，國際企業要實現長遠增長，不可能缺席中國市場。

當然，對美資而言，要維繫在中國的業務往來，非單只着眼於中國，而是着眼於整個亞洲。始終亞洲經濟兩大焦點，走不出中國與印度。類似美國第一大科企，除了繼續經營中國市場外，亦不斷加大在印度市場的投資，以維持在亞洲地區生產，更直接服務亞洲市場。再講，中國及印度是世界兩大人口國，在西方經濟體人口老化問題難以扭轉之下，中、印的需求就成為美資志在必得的重要市場。

當然，又要打壓中國，又要跟中國做生意，未免有矛盾。實際上，中美兩國經濟唇齒相依，即使美國真的要搞脫鈎，不可能短時間內成事，美國還得同中國做生意，這是為何白宮一邊反華，一邊容許美企積極拓展中國市場的原因，說到底就是離不開一個「利」字。若排除實戰的可能，未來可以預期的狀況是，中美爭霸雖持續，但兩者關係繼續保持競爭與合作共存，以保障兩者的最大利益。對亞洲其他經濟體，中國也是區域景氣的風向儀，中國經濟持續增長，對地區經濟發展，利大於弊。

印度無錯是不少外資押注的亞洲市場，也是美國印太戰略的重點所在，以平衡美國在亞洲的利益。不過，沒有經濟體願意一言一行受制於他人，最終只有依本國利益行事。站在亞洲的角度，眼下全球化逆轉，利益大洗牌，要創建亞洲世紀，必不少得中印合作。故兩國經濟雖處競爭狀態，惟隨着金磚國的勢力日增、RCEP等發展漸上軌道，亞洲區競爭格局不再由美國說了算，未來發展可充滿想像空間。全球經濟愈是兇險，共同創建、維繫增長的意願只會愈來愈大，得放長雙眼看亞洲的變化。