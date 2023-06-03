美銀：受惠AI概念　663億資金流科技股基金　創新高

投行美銀的策略師Michael Hartnett 表示，人工智能(AI)領域的「嬰兒泡沫」(baby bubble)是5月的市場主題，並引用EPFR Global數據指出，截至5月31日當周，科技股基金錄85億美元(約663億港元)資金流入，創歷史新高；流入全球股票型基金的資金總額達到148億美元；流入債券基金的資金為11億美元。

此外，數據顯示約有133億美元流入美國股票基金，而歐洲股票基金則出現連續第12周資金流出，流出規模為18億美元。

美銀表示，具壟斷性地位的科企正靠定價權和對較小供應商的壓迫而勝出，強調納斯達克100指數相對於羅素2000小型股指數目前處於創紀錄高位，並指目前的反向交易是賣出AI 、買進港股。

由於投資者押注聯儲局將停止加息，再加上認為科技股受潛在經濟衰退的影響相對較小，科技股今年來已飆升32%，對AI相關股票的樂觀情緒在5月進一步提振了科技股表現。不過，科技股的強勁漲勢令其在技術面和部位配置方面引發了一些擔憂。納斯達克100指數的相對強弱指數(RSI)重返70上方，意味着進入超買區域。