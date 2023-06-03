【星之谷】日出康城結構牆風波　3大按揭謎團逐一擊破

將軍澳日出康城第一期首都一個單位，在裝修時拆去部分主力牆，並改建成為主人房的房門，事件引起社會很大迴響。不少朋友都問筆者涉及該大廈的按揭事宜，主要有三大謎團，包括該單位下手能否申請按揭、鄰居單位會否受到影響，以及銀行會否追收貸款？筆者希望藉此文分享一下看法。

【謎團一：下手買家能否申請按揭？】

最多人問的問題是如果該單位未來放賣，下手買家能否順利獲銀行批出按揭？遺憾地，在目前階段該單位是不能獲批按揭的，因為銀行得知單位出現結構性改動，多間大型銀行都已經拒絕作出估價。

而且，屋宇署會根據《建築物條例》對單位發出「命令」(Order)，兼且會在土地註冊處「落釘」，很有可能是「Order 24」，亦即是「拆卸、移去或改動建築物、建築工程或街道工程的命令」。這些「釘」如果未能解除，在未收到屋宇署滿意紙前，是不會獲批按揭的。

【謎團二：會否影鄰居？】

第二個很多人問的問題是，事件會否影響同幢大廈鄰居？會否整幢大廈都不能申請按揭？答案要視乎屋宇署會否對整棟大廈「落釘」，幸運地今次涉及的結構牆損毁比例少，目前未見到這種情況，故其他單位的新買按揭申請仍可正常進行。

但若果屋宇署認為有關大廈出現嚴重結構損毁，並發出「Order 26」(危險建築物)，將會涉及整幢大廈，個別銀行有機會拒絕為整幢大廈提供按揭貸款，但很多銀行可以承造 Order 26。而最絕的是屋宇署發出「Order 27」(封閉令)，不過機會相當輕微。

事實上，就算往後有個別測量師行拒絕為整幢大廈或上、下層提供估價，亦毋須恐慌，銀行通常都和市場上多間測量師行合作，只要找到一間肯估價，銀行可以照批按揭；除非整個業界都拒絕為整幢大廈或上、下層提供估價，則情況可說是相當嚴峻。

【謎團三：銀行會否call loan？】

第三個常見問題是現有業主如果有按揭，銀行會否追收貸款(call loan)？筆者認為如果業主仍準時供樓，銀行作出這行動機會很微，過往亦未有聽聞有單位因為屋宇署的「命令」或不幸事件令單位突然變成凶宅後，銀行會採取這個行動。

有機會令銀行call loan的是出現最壞的情況，再沒有保險公司肯為整個屋苑承造火險。保險公司應不會即時停保，但在續期時或許會加保費，或因應當時本個案解決的情況而作出商業考慮。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。