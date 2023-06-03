鄺紫珊：宜布局綠色能源及電動車主題

電動車製造商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)高調訪華，是要展示特斯拉反對「脫鈎斷鏈」，繼續銳意拓展在華業務，表明要深化與中國互利關係。在目前美國鼓吹對華「脫鈎斷鏈」的形勢下，馬斯克的高調是要否定此「脫鈎姿態」，無疑是要讓美國政府知道，美國商界仍需要中國這個市場。

全球電動車銷量正持續增長，電動車供應鏈的投資前景是十分值得期待。各國政府均推出不同政策鼓勵零排放，而電動車使用普及性也只會有增無減，加上各大國際車廠相繼投入電動車產銷，以及電動車的設計在創新變化方面比較快速靈活，有利推出更具競爭性的車款及選擇，以吸引消費者購買電動車，預估今年全球電動車出貨量有近30%的增長。與電動車相關的供應鏈預計也有正面增長，包括自駕晶片、觸控面板、電池、馬達、先進駕駛輔助系統及充電樁等。

美國第一季電動車銷量年增45%，達25.8萬輛，歐洲3月純電車銷量年增58%至15.1萬輛，顯示在歐美國家政策推動及晶片短缺得以改善下，可加快新車推出步伐，這均有利於提升電動車的滲透率。投資者可多加注視電動車及相關主題供應鏈，布局綠色能源及電動車主題的標的。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊