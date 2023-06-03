陳樂怡：受惠AI主題發酵　ASMPT看高一線

美國聯儲局官員態度轉鴿，支持6月暫緩加息，扭轉市場對於6月加息的預期。另一邊廂，債務上限法案獲眾議院通過，待參議院表決。倘若於6月5日大限前順利於國會通過，料可進一步提振市場情緒。內地經濟復甦勢頭進一步放緩，政策加碼遲遲未見。地緣政局複雜加上經濟前景信心不足，人民幣轉弱。恒指欠缺上升動力，有機會下試17,692點，相當於自2022年10月低位14,597點，升至2023年1月高位22,700點後的調整黃金比率0.5倍。

中指院公布，累計今年首5個月，內地百強房地產企業銷售總額2.97萬億元人民幣，按年增長8.4%，增幅相比首4個月下降4.4個百分點。5月百城新建住宅平均價格為每方米16,180元人民幣，按月轉跌0.01%；按年跌幅擴大至0.11%，反映內房復甦動能進一步減弱。加上人民幣匯價轉弱，內房股受壓。儘管預期年中業績衝刺期，房企定必加大力度推盤促銷，惟銷售癥結仍在於買家情緒。若未有方法增強買家入市信心，房企銷售以及相關股價難有起色。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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