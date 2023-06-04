陳鳳珠：內地太陽能裝機容量持續增加

國統局公布，4月份內地發電按年增加6.1%至6,584億千瓦時，今年首4個月的發電按年增加3.4%至2.73萬億千瓦時，反映隨着經濟活動恢復，對電力需求有所增加；其中，4月份火電按年上升11.5%，風電按年增長20.9%，太陽能發電按年微跌3.3%。雖然4月份太陽能發電錄得下跌，但太陽能發電裝機容量顯著增加，相信內地對新能源的需求持續提升。

國家能源局公布，今年首4個月全國主要發電企業電源工程完成投資按年增長53.6%至1,802億元人民幣，其中太陽能發電完成投資按年增加156.3%至743億元人民幣，而電網工程完成投資按年上升10.3%至984億元人民幣。

截至4月底，內地全國累計發電裝機容量按年增加9.7%至26.5億千瓦，其中風電裝機容量按年上升12.2%至3.8億千瓦，太陽能發電裝機容量按年增長36.6%至4.4億千瓦。

中電聯預計，在新能源發電加速發展下，2023年全年新增發電裝機規模將達到2.5億千瓦或以上，其中非化石能源發電裝機投產1.8億千瓦，至於2023年底全國發電裝機容量料將超過28億千瓦，其中非化石能源發電裝機合計或達到14.8億千瓦。

今年以來，內地多晶硅價格呈下跌趨勢，令太陽能產業鏈價格回落，預期內地分布式市場在組件降價下有望保持快速增長，而歐洲能源價格高企將增加對光伏的需求，因此預料2023年全球光伏裝機容量有望提升。

目前內地硅料產能增加，但需求不足，硅片環節出現供應過剩，令價格走弱。鑑於供應鏈價格持續下跌，令下游客戶呈觀望態度，部分原定開工項目延遲，因此對太陽能產業鏈的支持不足。不過，由於價格回落，成本有所下降，下游裝機需求應會增加，由數據可見，今年太陽能裝機容量仍然呈現增長，預期下半年項目開工將加快，有望支持太陽能產業鏈發展。

今年首季內地出口的太陽能產品中接近五成輸往歐盟，而美國則禁止進口來自新疆的任何產品，並扣押大批由內地輸出的太陽能設備，估計從去年6月以來扣押逾1,000批價值共數億美元的太陽能設備組件，當中包括面板及多晶硅電池。倘若中美關係改善，預期內地出口的太陽能產品將會顯著增加，有助推動內地光伏產業行業發展。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票）