郭家耀：譚仔各地業務見增長動力　值中長線跟進

截至今年3月底止全年，譚仔營業額為25.95億港元，按年升14%。收益增加主要受餐廳網絡擴展帶動。於2023財政年度，集團在內地、新加坡及日本合共開設20間餐廳。於2023年3月31日止，集團在香港、內地、新加坡及日本共有215間餐廳。期內，純利1.41億元，按年跌30.6%；派末期息10.5仙，上年同期派11.4仙。

受2022年初開始的第5波疫情持續影響，儘管去年5月全面恢復堂食服務，但實施多時的暫停堂食措施以及持續高企的染疫宗數重挫消費者信心，並改變消費者的行為。為迎合顧客及社會需求，集團旋即過渡到其他店外模式，配合具創意和適合外賣的餐牌選擇，令集團於2023財政年度來自外賣自取及到戶訂單的收入，為總銷售收益貢獻達45.3%。相關收入亦對整體業績及未來發展起關鍵作用。

今年度集團將持續在策略性地點開設新餐廳，同時加快步伐恢復在大灣區的擴張計劃，並實施各種市場營銷活動，以抓住經濟回穩帶來的機遇，冀能持續增加市場滲透率及提高品牌知名度。目標是於2024財政年度於其他具潛在市場開設約50間新餐廳。

分地區看，2023財年香港市場收益按年增10.4%至24.53億元，可比較餐廳收入按年跌2.2%。隨所有社交距離措施取消及邊境重開，在香港的業務開始逐步回升，集團下半年在香港市場的業績顯著改善。集團進行多項策略性宣傳活動及推出超值套餐以帶動客流量及提高銷售。為紓緩營運成本上升所帶來的影響，手機訂餐的新功能亦提升員工效率。

內地市場方面，收益按年升1.1倍至5,835.3萬元。當地社交距離措施及邊境限制取消起逐步改善，於2023財政年度，集團於深圳、廣州、東莞及中山開設12間新餐廳；新加坡收益升1.5倍至6,420萬元。新加坡作為東南亞的經濟中心，集團繼續將其視為打造品牌及提高品牌知名度的重要市場。集團與新加坡外送平台合作，使集團能夠在新的地區擴大客戶群。

除了傳統的餐廳模式外，亦探索替代模式，如便捷模式，旨在提高營運效率；再看日本市場，期內收益按年增長379.3倍至1,939.3萬元。集團在日本開設兩間新餐廳，以完成打入市場的第一階段。集團專注於建立產品及服務品質，提高營運效率，在內部培育品牌文化，並建立品牌知名度及對市場的了解。集團在各個地區的業務均見增長動力，前景可期，值得中長線跟進。

郭家耀 安里資產管理董事總經理

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)