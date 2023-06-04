曜熊理財：產業轉移有利東南亞基金

美國眾議院通過拜登總統和議長麥卡錫促成的債務上限法案，有望避免美國違約。投資者在很大程度上已經認定，美國不再存在違約的危險，注意力也轉至更可能影響經濟增長的其他不確定因素上，如聯儲局可能再次加息。

鑑於聯儲局先前的加息和銀行業風波抑制經濟的程度低於預期，意味聯儲局可能不得不進一步提高聯邦基金利率，以減輕價格壓力。美國5月就業人數略有減少，通脹增速放緩，但經濟仍然擴張，並沒有放緩到足以緩解頑固的高通脹的程度。

全球宏觀經濟下行的影響下，東南亞依舊保持宏觀經濟高速增長，同時享受着人口結構較年輕的時代紅利。整體經濟角度來看，東南亞市場規模大、增長潛力較高，近年來經濟保持較高增速，預計2030年將成為全球第四大經濟體。

儘管近兩年全球經濟發展均受到新冠疫情影響，但東南亞地區國內生產總值(GDP)仍保持相對較高增速，隨着全球疫情形勢和宏觀經濟環境整體改善，東南亞國家的經濟已經呈現進一步恢復趨勢，國內生產加速回穩。東盟主要國家實際國內生產總值均實現正增長，個人消費亦同時增長，外需表現堅挺。

東南亞基金強勢主要得益於國際資本湧入。未來該地區在產業重新轉移，仍會吸引資金流入，一個沒有外資流入的市場如同死水，長遠難有表現，東南亞基金長遠吸引國際投資者，具投資價值。

曜熊理財策略董事馬煒喬