【星期一．炒啲乜】港股反彈　牛熊線成主要阻力位？

港股踏入六絕月第二個交易日，竟然「有番啲氣勢」。市場憧憬內地出招刺激樓市，加上美國債務上限危機又差不多消除，因而帶動恒生指數上周五(2日)收報18,949點，爆升733點或4.02%，全周升1.08%，有直撲19,000關之勢，現距離250天牛熊分界線(約19,643點)有近700點，或成恒指下一個主要阻力位。

市場之前擔心美國債務上限困局，資金湧入美元避險，人民幣自然回落，港股變相受拖累。不過如今債務上限問題威脅解除，美元回落，人民幣反彈，也就對港股有利。然而，切忌掉以輕心，原因是美國ISM製造業PMI連續7個月收縮，而且美國5月就業數據參差，雖然非農職位增長理想，但失業率反彈，財金界對聯儲局之後加息與否仍有分歧，港股走勢仍要視乎美元去向。

此外，內地將於周三(7日)公布外匯儲備及進出口數據，歐元區第一季國內生產總值(GDP)於周四(8日)出爐。澳洲央行將於周二(6日)公布最新利率，經濟學家料當地會把利率維持於3.85%不變，但對於息口何時見頂，以及將處於幾高水平則意見不一，加拿大則於周三公布官方利率。

個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)WWDC將於本周舉行，市場料這可能會成為Apple史上最長的發布會，可能超過2小時，並預期會公布多款新Mac機。

有分析指，港股本輪反彈可能是逃生門，並非牛市重臨，投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，嚴控風險。

1、【鄺紫珊：宜布局綠色能源及電動車主題】

2、【葉尚志：考慮逐步趁低買入中海油】

3、【陳樂怡：受惠AI主題發酵 ASMPT看高一線】

4、【陳鳳珠：內地太陽能裝機容量持續增加】

5、【陳政深：港股反彈仍有疑慮】

6、【郭家耀：譚仔各地業務見增長動力 值中長線跟進】

7、【曜熊理財：產業轉移有利東南亞基金】