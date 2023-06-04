財金官員：警惕外圍環境不明朗因素及挑戰

財金官員在其網誌表示，香港資產市場表現複雜，隨着經濟復甦，住宅物業成交及售價均見反彈，今年首四個月住宅物業交投量，較去年同期正值第五波疫情高峰之際大增逾六成。整體住宅售價和租金指數則較去年底分別回升5.8%及1.5%。另外，港股近月表現疲弱，截至上周五恒指收市較去年底低約4%，而今年首四個月的平均每日交投量亦較去年全年低4%。

展望下半年，儘管本港經濟復甦穩步向前，仍然要警惕外圍環境的不明朗因素和挑戰。國際貨幣基金組織已預測今年全球經濟增長將進一步放慢至2.8%。疲弱的外需，加上全球供應鏈不斷受到政治干擾，將持續遏抑本港的出口表現。而美國破壞以世貿組織為核心的多邊體系和貿易規則，推行單邊主義及保護主義，更會令持續的地緣政治矛盾更形尖銳，不利於全球經濟的穩健復甦。

他提到，撐住本地消費是短中期、特別是今年上半年穩住本港經濟大局的主要策略之一。本地消費經過今年首季強力彈升後，踏入4月份的增速即使稍為放緩，零售銷售貨值已進一步增加至近350億港元水平，緩減了自去年以來出口持續疲弱對本港經濟帶來的壓力。若跟疫情前比較，零售銷售貨值以至食肆收益都已回復到2018和2019年同期約九成的水平。