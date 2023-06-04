勞資未傾掂數！美國西岸港口陷停擺危機

疫情導致的供應鏈問題已成過去，唯全球物流業仍面對不少挑戰，美國多個港口就因勞資談判陷入僵局而影響作業，包括多個西岸貨運大港如洛杉磯港、長灘港及奧克蘭等。

代表海運與港口營運商的太平洋海事協會(PMA)上周五(2日)表示，勞方代表國際碼頭與倉儲工會(ILWU)採取一致的干擾行動，中斷洛杉磯、長灘、奧克蘭、西雅圖、懷尼米(Hueneme)及塔科馬(Tacoma)等數個港口的運作。ILWU同日亦發表聲明，指勞方持續與資方進行艱難的對抗，基層勞工「決定表達不滿」。ILWU表示港口的工人「仍在工作」，但港口的消息人士表示，工人人數不足以維持港口運作。

洛杉磯港和長灘港的發言人表示，雖然勞工短缺，但港口仍持續運作。奧克蘭港的發言人表示，因為沒有足夠的人手處理貨櫃，貨物運作暫停，預期要到周一(5日)才能恢復正常作業。長灘港主管Mario Cordero表示，將持續監控碼頭活動，並敦促PMA與ILWU真心誠意地繼續協商，以達成公平的協議。

消息人士表示，由於勞方就薪資談判進行抗議，在港口缺乏工人的情況下，預期港口運作停擺將在美國西岸擴散。ILWU的聲明提及對薪金的「基本要求」，包括健康與安全，以及海運和碼頭業者在過去兩年勁賺5,000億美元，應該與員工分甘同味。