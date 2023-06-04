歐洲國家高度倚賴中國5G設備　封殺成本高達7800億

西方以防止中國竊取數據為由，陸續封殺華為及中興通訊內地科企生產的5G設備。然而，不少西方國家對中國5G設備倚賴度極高，封殺行動的代價沉重，預計美國及其盟國將為此損失超過1,000億美元(約7,800億港元)。

外媒引述丹麥電信諮詢公司Strand Consult的數據顯示，許多歐洲國家對中國5G設備的依賴度相當高，其中塞浦路斯依賴度竟然高達100%；挪威超過7成；奧地利逾6成，德國為59%，英國亦高達41%。

報道指出，2019年美國首次將華為列入黑名單時，全球流動電信協會GSMA估計，禁用中國電信設備，將使歐洲5G網絡推出時程延後約18個月，並增加約550億歐元成本。同年，一份基於政府數據和流動電信商投入的報告得出結論，禁止華為進入英國供應鏈，可能會使5G延遲18至24個月，造成英國經濟損失68億英鎊。

此外，牛津經濟研究所一項涵蓋澳洲、加拿大、法國、德國、日本、印度、英國及美國的研究指出，排除華為可能會使5G投資成本增加16%至19%。截至2035年，GDP將減少1,055 億美元，單是美國估計損失358億美元。

根據最新數據，2022年美國聯邦通信委員會告訴國會，僅在美國拆除所有華為及中興設備，就將花掉50億美元。今年3月，電信行業雜誌Light Reading稱，德國電信可能要花超過60億美元，才能移除所有華為設備，且需要長達5年時間。據悉，在德國的13.4萬根5G天線中，約有8萬根由華為提供。

究竟甚麼原因令西方國家對依依不捨呢？主要因為華為電信設備的價格，一般較競爭對手低2至3成，足以讓華為在競爭對手諾基亞及愛立信的大本營歐洲，取得較高的市佔率。諮詢公司創始人John Strand坦言，依賴中國電信網路設備，比起依賴俄羅斯天然氣更危險，原因數碼基礎設施是社會的基礎。