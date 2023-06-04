移民盤劈價急沽！景新臺三房第二市場490萬易手

二手市靜，移民盤要有更大減幅，房協屯門景新臺三房單位，累減90萬元，未補價第二市場以490萬元沽出，減幅約15.5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭祖發表示，鴨脷洲南灣10座中層A室，實用面積約1,072方呎，一房連套房及士多房間隔，獲外區用家鍾情，以2,250萬元承接，呎價約20,989元，原業主於2013年1月以約1,808萬元購入，轉售帳面獲利約442萬元，物業升值約24%。

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九龍區

●中原王婉婷指，九龍塘又一居17座高層F室，實用面積約584方呎，套三房間隔，買賣雙方議價後以1,080萬元易手，呎價約18,493元，原業主早於1997年6月以776萬元購入，持貨約26年帳面獲利304萬元，單位升值約39%。

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新界區

●祥益龍超君稱，房協屯門景新臺1座高層E室，實用面積約660方呎，三房間隔，去年5月於未補價第二市場放盤叫價580萬元，原業主移民賣樓，累減90萬元，獲綠表客以490萬元購入，呎價約7,424元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋兆軒苑A座中層16室，實用面積約598方呎，新買家為區內客，見單位為三房設計，每位家庭成員均擁有私人空間，加上原業主加大議幅，累減32萬元，已補價自由市場以468萬元購入自住，呎價約7,826元，屬低市價。

●祥益指，屯門公屋建生邨樂生樓高層2室，實用面積約376方呎，兩房間隔，區內白居二中籤者，見單位附設裝修連基本傢電，原業主增加議幅，累減42萬元，未補價第二市場以208萬元購入自住，呎價約5,532元，單位約3年帳面升值逾3倍。

●美聯胡國源表示，馬灣珀麗灣29座高層D室，實用面積約762方呎，套三房連儲物室間隔，原以920萬元放售，新買家為外區換樓客，享全海景，議價20萬元，以900萬元承接，呎價約11,811元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田房協綠怡雅苑3座低層B室，實用面積約510方呎，兩房間隔，望山景，放盤9個月，未補價第二市場叫價685萬元，終以578萬元成交，呎價約11,333元，原業主於2016年8月以380萬元購入，持貨約7年帳面獲利198萬元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山銀湖‧天峰7座高層A室，實用面積約999方呎，三房間隔，望海景，原先叫價1,880萬元，放盤1個月，調整售價至1,628萬元成交，累減252萬元，減幅約13.4%，呎價約16,296元。

●世紀21奇豐胡佩碧透露，馬鞍山天宇海3A座高層B室，實用面積約953方呎，四房間隔，望海景，放盤3個月，原先叫價1,350萬元，獲買家洽購，減50萬至1,300萬元成交，呎價約13,641元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山居屋錦豐苑B座高層8室，實用面積約637方呎，三房間隔，望海景，原先在未補價第二市場叫價590萬元，放盤兩個月，減10萬元，終以580萬元沽出，呎價約9,105元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢御花園單號屋，實用面積約1,234方呎，三房雙套房間隔，望園景，終以1,490萬元連車位成交，呎價約12,075元，原業主於2017年7月購入，持貨約6年轉售，帳面虧蝕53萬元，單位期內跌價約3%。

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