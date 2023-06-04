周末僅錄17宗新盤成交 屯門項目原價加推93伙
2023年06月04日 21:36
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新界大型新盤推售在即，銷住市場購買力，令一手交投偏軟，新盤市場於周六、日(3、4日)僅錄約17宗成交。其中大埔白石角及將軍澳新盤各錄6宗買賣，至於快將發售的屯門兆康新盤，今日原價加推93伙，並計劃於未來兩日公布銷售安排。
●NOVO LAND加推93伙 平均呎價約13888元
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2A期銷售部署進入最後直路，發展商周日(4日)加推第二號價單，涉及93個單位，折實售價348.92萬港元起，平均呎價約13,888元。
新地執行董事兼副董事總經理雷霆稱，項目開價後市場反應熱烈，因此加推單位讓準買家有更多選擇。是次平均呎價稍高於首張價單價，主要反映景觀及樓層因素，實屬原價加推，計劃未來兩日公布銷售安排，有機會最快下周末展開首輪賣樓。
新地代理總經理陳漢麟表示，新價單單位涵蓋開放式至三房間隔，全屬標準單位，實用面積245至667方呎，其中兩房單位佔80伙，而整批單位折實售價最高852.38萬元，呎價12,728至14,775元。
項目暫已錄約2,500張入票，以首兩張價單合共279伙計，超額接近8倍，並有信心今日可突3,000票。至於示範單位連日參觀情況踴躍，開放至今累錄約3萬參觀人次。
●University Hill第2B期於周末兩日沽出6伙
新鴻基地產(00016)大埔白石角University Hill第2B期，於周六、日(3、4日)錄6宗成交，成交價由340.96萬至739.47萬元，呎價約15,428至18,214元。其中有兩宗於今日售出，包括優景閣第1座5樓A10室，實用面積221方呎，成交價362.18萬元，呎價約16,388元。
●九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園周日(4日)沽出3伙，包括1座17樓B9室，實用面積300方呎，一房間隔，以548萬元成交，呎價約18,267元。連同昨日該盤於周末兩日合共售出6伙。
●恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，於周日(4日)錄1宗成交，單位為D座9樓20室，實用面積474方呎，三房間隔，成交價724.08萬港元，呎價約15,276元。
同系旺角利奧坊‧壹隅1座5樓B室，實用面積275方呎，以609.96萬元售出，呎價約22,180元。