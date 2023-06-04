周末僅錄17宗新盤成交　屯門項目原價加推93伙

新界大型新盤推售在即，銷住市場購買力，令一手交投偏軟，新盤市場於周六、日(3、4日)僅錄約17宗成交。其中大埔白石角及將軍澳新盤各錄6宗買賣，至於快將發售的屯門兆康新盤，今日原價加推93伙，並計劃於未來兩日公布銷售安排。

●NOVO LAND加推93伙 平均呎價約13888元

新地執行董事兼副董事總經理雷霆稱，項目開價後市場反應熱烈，因此加推單位讓準買家有更多選擇。是次平均呎價稍高於首張價單價，主要反映景觀及樓層因素，實屬原價加推，計劃未來兩日公布銷售安排，有機會最快下周末展開首輪賣樓。

新地代理總經理陳漢麟表示，新價單單位涵蓋開放式至三房間隔，全屬標準單位，實用面積245至667方呎，其中兩房單位佔80伙，而整批單位折實售價最高852.38萬元，呎價12,728至14,775元。

項目暫已錄約2,500張入票，以首兩張價單合共279伙計，超額接近8倍，並有信心今日可突3,000票。至於示範單位連日參觀情況踴躍，開放至今累錄約3萬參觀人次。

●University Hill第2B期於周末兩日沽出6伙

同系旺角利奧坊‧壹隅1座5樓B室，實用面積275方呎，以609.96萬元售出，呎價約22,180元。