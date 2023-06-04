吃不到的萄葡？索尼：雲遊戲藏技術問題

近年來雲遊戲服務已成為遊戲產業的新趨勢，比如超大型科企兼遊戲業巨頭微軟、近日備受市場關注的英偉達(Nvidia)等，都已成為雲端遊戲串流服務的供應商。作為日本遊戲界巨頭，索尼集團(Sony)社長吉田健一郎卻表示，雲遊戲在技術上仍然「非常棘手」，似乎對於競爭對手押注於此不以為然。

吉田接受外媒訪問時稱，雲本身是一種了不起的商業模式，但「在遊戲方面，技術難度很高」。他指出，網絡延遲是最大的問題。雲遊戲技術是指玩家可以利用效能較低的裝置，如手機、文書電腦等，透過網絡連接一台負責運行遊戲程序的遠程電腦，把運算工序交給服務器。

他還指出了雲遊戲「高成本、低效率」的問題，因為負責運算遊戲的遠程服務器，在一天中的大部分時間都處於閒置狀態，通常只會在晚上才有大量遊戲玩家使用。他補充指，索尼的做法是在非流量高峰時間，把算力用於訓練其人工智能(AI)模型GT Sophy。

雖然吉田試圖淡化雲遊戲的影響力，但他所提到的技術問題，其實很大程度上已被解決。比如英偉達旗下的GeForce NOW雲遊戲服務，在正常情況下網絡延遲的影響基本上可以忽略不計，最大的問題是反而是遊戲廠商不願支援這類第3方服務。