東方日報B1：中港股無人吼　勢續波動

段乃榕認為，中資股估值屬低位，故未必再出現大跌市，料仍以波動或區間上落為主。

中港股市今年來表現平平，明顯跑輸歐美日等外圍股市。加拿大皇家銀行(RBC)財富管理高級投資策略師段乃榕預計，短期內市場仍會以波動為主，皆因市場擔心地緣政治風險，並對中國經濟復甦的信心不足。觀乎近期急劇的板塊輪動，反映市場仍缺乏長線資金部署，就算是受國策加持的「中特估」也是以短線資金炒作為主。中長線而言，她認為需要有更多經濟復甦的迹象、企業盈利及價值提升，才能夠帶來「可持續的估值重估」。

雖然中國經濟活動已經復常，但股市依然離不開「彈散」格局，未能重返牛市。段乃榕接受本報專訪時表示，外資似乎仍在擔心地緣政治風險，歐美投資者對投資中國感到猶豫，特別是一些美國的大型長倉基金(Long-Only Fund)依然減持中港股票，甚至自去年11月大反彈之後，依然繼續「低配」中國市場，未有重新調整配置。

另邊廂，市場對「中國復甦」似乎仍感到擔憂，更偏向於負面解讀經濟數據，特別是海外投資者。他們此前已經對中國首季強勁的增長抱有懷疑，認為未必能夠持續，當4月數據稍弱於預期時，這種憂慮就愈發強烈。不過，段氏認為中國的經濟數據其實不算太差，在首季強勁反彈後，第二季稍有放緩也不算意外。

外資仍在猶豫之際，內地投資者及企業家似乎也在觀望。她指出，經歷3年的疫情以及多番的行業監管整改後，需要更多的政策信號、更長的時間去「重新建立對整體經濟及股市的信心」。

再者，目前距離中國經濟重啟不足半年，參考其他地區的經驗，企業通常要待重啟後8至9個月才會進行新投資，故市場也需要更多時間適應新環境。

展望後市，段乃榕認為，反映中資股整體表現的MSCI中國指數，當前估值無論與過去歷史水平或其他新興市場相比，均屬於低位，所以未必會再出現大跌市，料仍然是以波動或區間上落為主。港股美國預託證券(ADR)上周五普遍做好，按比例計相當於恒生指數升164點，重上19,000點關。

在當前市況下，她認為，如何選股變得更加重要，其中一個關鍵焦點是近期備受關注的「中特估」概念，畢竟股息回報率較高的國企可以提供較好的「下跌風險保護」。對於一些估值低、派息高的板塊亦可以適度持有，甚至「揸長少少時間都無問題」。

話雖如此，「中特估」的長遠投資價值仍有待觀察，皆因暫時市場都是以短線資金炒作為主，可能仍要等待經濟進一步修復以及企業盈利持續提升。市場可能要更多時間理解及接受國企估值的提升，而目前已有一些積極的信號，比如一些大型中資電訊商開始增加派息，並且加強與投資者溝通。

至於未來「中特估」會如何發展成為新的估值體系，她認為有幾個趨勢值得留意，首先是央企、國企一直以來承擔了不少社會責任，加上早前已有政策要求央企上市公司披露環境、社會和管治(ESG)報告，可以關注ESG會否納入估值考慮。

再者，一些大型國企亦可以透過分拆業務上市、精簡架構等手段釋放估值。對於一些規模較小、輕資產的「專精特新」企業而言，則可以應用一些更適合於新興行業的估值模型，比如市銷率之類。

假如投資者對於風險偏好較高，段乃榕亦建議考慮吸納科技股作為長線部署，因為當前監管浪潮已過，加上多數科企的估值都相對便宜。

她亦引述最近比較流行的一種說法，指買入這類股票就好像「把它放入雪櫃」，不要理會任何短期波動，等待較長時間的回報。