信銀國際上季高端資管規模飆2.5倍　增人手服務跨境客

全面通關有利經濟活動復常，中信銀行(國際)執行董事、副行政總裁兼個人及商務銀行業務總監簡吳秋玉表示，該行首季零售銀行業務迅增長，其中非利息收入創單季歷史新高，當中逾90%來自財富管理業務。高端財管業務方面，第一季全新高端客戶人均資產管理規模(AUM)按年飆逾2.5倍；私人銀行(資產總值800萬港元以上)新客按年增長過一倍。

她透露，目標在2025年高端客戶人數較2022年底增長40%，私銀客戶人數最少增長兩倍；財富管理相關收入每年均錄雙位數字增長。

銀保業務方面，年度化首年保費(AFYP)及市場佔有率創歷史新高，按年增長為市場的4.4倍。她指，過去5年澳門保險業每年均錄10%的增長，潛力龐大；該行已於今年3月將銀保服務擴展至當地，為澳門以至大灣區客戶提供保險服務。

網上銀行亦成為傳統銀行的大趨勢，「inMotion動感銀行」新客戶按年增近兩倍，其中60%以上客戶透過網上銀行開戶。簡吳秋玉指，網上開戶均為本地客，形容「客戶基礎平均，無側重某一方面客人。」目前該行七成交易宗數均來自電子渠道，冀3年後進一步增至八成；她同時強調要顧及實體分行需求，預告明年初開設首間ESG(企業、社會及管治)主題分行。

該行首季零售存款略高於市場水平，簡吳秋玉指，吸存款最大意義是與客戶建立關係，再繼續進行營銷，不會單以高存息搶客；下半年存息定價則要視會息口走勢。

貸款方面，她指，自去年底復常後，信用卡交易量按季均有20%的增長，又稱樓市最壞時刻已過，成交數較去年回升，預期下半年樓價平穩，暫無意搶佔按揭市場。