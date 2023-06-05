周樂樂：內地將加碼救經濟　繼續關注科技創新

過去一周，A股滬深兩市震盪反彈，除了上證50收跌外，其他重要指數收漲，其中，科創50漲1.4%。申万一級行業中，16個升，15個跌，其中，最強的三大行業是傳媒（+9.67%）、計算機（+6.39%）與通信（+6.26%），最弱的三大行業是煤炭（-2.84%）、醫藥生物（-2.07%）與電力設備（-1.71%）。數據上看，市場行業分化明顯，資金繼續偏愛TMT的行業，而與宏觀經濟相關度高的資源、能源等行業走弱。

國內市場方面，內地最新製造業PMI數據依然處於榮枯線以下，市場對經濟疲軟的憂慮無法減弱。國內宏觀面處於衰退階段，國內經濟疲弱且並沒有恢復迹象，通縮的憂慮並沒有因政府的無通縮論而減弱，疊加，歐美央行維持高利率水平，歐美限制國內先製造業發展，導致人民幣兌美元匯率出現貶值，市場投資人民幣資產的意願趨於謹慎。筆者認為國內經濟處於衰退階段，持續時間不會太長，國內政府將會加速推出更加友好且激進的政策來支持經濟回升，維持流動性環境寬鬆，刺激消費、投資等政策大概率將會在未來一個月內高調推出，維持匯率仍是國內重大的國策。同時，國家大力資本市場發展來支持企業上市融資，支持先製造業、新興產業等發展，使資金將聚焦於結構性的產業機會。

海外市場方面，美國眾議院通過了債務上限法案，消除了美債違約的風險，也增加了美國未來可能增加美元供應的預期。同時，美國製造業經濟景氣度回落，加上，美國官員相對鴿派的言論，市場開始押注美聯儲6月份暫停加息，最新數據顯示美聯儲6月加息的概率已經回落至50%以下。這些消息有利於提振了短期美股表現，後市仍需謹慎使目前高利率水平對海外市場表現的壓制。

展望後市，海外市場最大製約因素高利率水平，也是製約中國資產整體表現的因素，認為美聯儲6月份暫停加息，有望給新興市場帶了拐點性的機會。目前市場對政府加碼刺激的預期升溫，政府也會疲軟的經濟倒逼推出政策，有利於A股與港股核心資產探底回升，市場有望回穩，可重點關注科技創新行業的結構性機會。投資選擇上，可關注國產大飛機產業鏈進入高景氣度、AI算力需求持續增加、先進製造對機械人需求增加、半導體材料與設備的國產化進程因遭歐美限制出口而加速等投資機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂