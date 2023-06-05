港股黑期高水200點　日圓跌穿140關

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.12%，報104.14；港匯見7.8372；離岸人民幣(CNH)報7.1096；美元兌日圓處140.20；歐元報1.0696，英鎊報1.2428。金價處1,948.88美元。布油報77.98美元，紐油報73.38美元。比特幣靠穩，報2.71萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水約200點。

●道指上周五(2日)收升701點或2.12%，報33,762點；標指收市升1.45%至4,282點；納指漲1.07%，收報13,240點。全周計，道指漲2.02%，標指升1.83%，納指升2.04%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,114點，升164點。

●6月恒生指數夜期收報19,099點，升212點，高水149點，成交20,612張。

●紐約期油上周五收報每桶71.74美元，升1.64美元或2.3%；倫敦布蘭特期油收報每桶76.13美元，升1.85美元或約2.5%。全周計，英美期油均下跌約1%。

●紐約期金上周五收報每安士1,969.6美元，跌25.9美元或1.3%，全周累計升0.8%。

●英國富時100指數上周五收報7,607點，升117點或1.56%；德國DAX指數收報16,051點，升197點或1.25%；法國CAC指數收報7,270點，升133點或1.87%。

●沙特阿拉伯將於7月起把每日產油量額外削減100萬桶，減至900萬桶，創2021年6月以來最低水平。

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