迪士尼Pixar傳裁減75名員工　包括幾名行內猛人...

外媒引述消息人士報道，華特迪士尼的Pixar動畫工作室已經裁減75個職位，其中包括票房令人失望的《光年正傳》背後兩名高管，為該工作室10年來首次大幅度裁員。

被裁減的包括擁有26年動畫經驗的動畫師、《光年正傳》導演Angus MacLane，他曾是《反斗奇兵4》和《玩轉極樂園》等大受好評的電影的高級創意團隊成員。《光年正傳》的製作人Galyn Susman也離職，自1995年原版《反斗奇兵》電影上映以來，Susman一直在Pixar工作。此外，消息人士稱，自2015年起擔任Pixar全球宣傳副總裁的Michael Agulnek也被解僱。

此次裁員在5月23日發生，是華特迪士尼行政總裁Bob Iger此前宣布計劃裁員7,000人和削減55億美元成本的一部分。該重組將電影和電視集團，合併為一個單一的迪士尼娛樂部門，並撤銷一個負責發行的部門。

雖然是次裁員與Pixar約1,200名員工相比規模較小，但舉措引人注目，因為該工作室是創造特許經營權和角色的創意力量，推動整個迪士尼的收入。