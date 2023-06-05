遊日旅客量恢復疫前7成水平　買爆呢幾項「特產」...

隨着日本全面通關，加上日圓匯價回落，近期到訪日本的旅客大增。據媒體的調查指出，今年4月大約有195萬人次到訪日本，大約恢復疫前7成，並帶動一些旅客追捧的貨品銷量激增，個別的銷售額快要創紀錄。

調查指出，抗疲勞補充劑愛利納明Alinamin EX Plus強效錠，被多家藥房及折扣連鎖店列為1月份以來，外國旅客購買最多的產品。Alinamin Pharmaceutical業務經理Mitsuhiro Tahara表示，最快在今個財政年度，合利他命錠劑的銷售額將會創下歷史新高，主要因為日本的價格較便宜，而台灣旅客是主要買家。

Wakamoto Pharmaceutical提供的腸胃藥物強力若元胃腸錠(Strong Wakamoto)也是開關受益者，今年首4個月的銷售額較去年同期激增80%。另外，龍角散這個擁有百年歷史的製藥商，自從解封以來銷售強勁，其潤喉糖一向深受外國遊客喜愛。

除了藥品外，零食糖果亦是熱門手信。日本雀巢公司生產的KitKat朱古力棒，長期以來是機場免稅店的主打產品。它們有多種口味，例如抹茶和草莓等。酒精飲料中，三得利威士忌角瓶也是多家商店的暢銷產品，經常貨品一上架就被掃光。

另外，位於東京銀座購物區的文具連鎖店旗艦店銀座伊東屋，顧客流量已經超過了疫前水平。該店的購物者大都來自美國和歐洲的遊客。店員指出，書寫工具、紙工藝品和精心設計的3D卡片，都是最受歡迎的紀念品，因為價格合理，而且容易帶祖家。