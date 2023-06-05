花旗推出手機銀行債券投資平台

花旗銀行表示，最近在手機銀行Citi Mobile® App推出全新債券投資平台，涵蓋全港零售市場上最多的債券選擇，架上有約400隻涵蓋不同發行機構、年期、票息率及貨幣的債券。

該平台有不時更新的預設主題，現時包括暢銷債券、新發行債券、短年期投資級別債券、政府債券等，助客戶發掘投資靈感。進階投資者更可使用強大的篩選功能，設置15個選項包括風險評級、買入價格、信用評級、貨幣、票息種類、行業等，搜尋心儀債券。客戶更可建立個人化債券名單，緊貼心儀債券的價格表現，捕捉投資機遇。

花旗指出，客戶習慣使用數碼渠道處理銀行事務，截至今年4月底，客戶超過八成外匯交易及基金買賣、逾九成定期存款交易、接近所有股票交易都透過數碼渠道完成。市場環境仍然波動，加上債券收益率升至近年罕見高水平，定息理財產品特別受客戶歡迎，今年首4個月花旗零售銀行客戶的債券及存款證買入量較去年同期上升2.3倍%，可見債券深受客人歡迎，債券的資產管理規模(AUM)今年4月亦按年上升逾七成。

由即日起至今年8月31日，合資格客戶於Citi Mobile® App 債券投資平台成功認購二手市場債券一次，每次最低認購金額達50萬港元或其等值，可賺取現金回贈1,388元，完成上述交易兩次或以上，更可賺取現金回贈2,088元。