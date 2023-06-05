瑞銀據報將推遲發表季績　擬留用瑞信亞洲百多名銀行家

瑞銀集團(UBS)據悉考慮推遲季度業績發布至8月底，原因是須爭取時間處理於3月份收購陷入危機的瑞信(Credit Suisse)的複雜問題。瑞銀拒絕就推遲發布業績置評。

外媒報道，瑞銀原定於7月25日公布4至6月的季度業績，但據該行官網通知，預定的日期可能會有變動，將取決於收購瑞信的完成時間。

瑞銀行政總裁Sergio Ermotti上周末警告，瑞銀將做出艱困的瑞信裁員決定，希望在未來幾天公布裁員方案。但他強調，這是一場收購而不是合併，瑞信擁有許多優秀的人才，因此收購交易後，瑞信高層在集團扮演的角色可能要比原先預期的大。瑞信行政總裁Ulrich Koerner將在合併後繼續留任，成為合併後集團新領導團隊的一員。

與此同時，外媒引述知情人士消息，瑞銀集團希望在亞洲保留100多名瑞士信貸集團的投資銀行家，目前正與包括南韓、泰國、越南和印度等地的數十名高資深銀行進行深入討論，並提出薪酬目標，留任目標包括亞太區電信、媒體和技術負責人Allan Chu，以及南韓和部分東南亞市場的多個國家負責人。不過，瑞銀冀挽留的超過100名銀行家目標不包括中國，主要是這兩家銀行在中國業務顯著重疊。