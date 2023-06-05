【高盛推介】美團跌幅收窄 資金持續吸納
2023年06月05日 11:00
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團在上周三(5月31日)曾跌至109.2港元，創1年新低後靠穩。上周五(2日)發力重上120元水平，升約7.8%，周一(5日)早段輕微回吐部分升幅。現報121.4元，微跌約0.2%。有券商指美團今年首季業績穩固，並憧憬外送業務單位利潤提升、到店業務交易額及市場份額有增長空間。該行維持對美團「增持」評級。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周一至周三共錄得約6,890萬元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。淡倉於近期獲資金吸納，上周5個交易日共錄得約1,530萬元資金流入。
觀察港股通資金流向，北水於近期連日買入美團，上周五錄得約6.6億元資金淨買入。
美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿4.8倍，最貼價條款。
美團購16484，行使價150.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.8倍，中年期，時間值損耗較低。
美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率500，槓桿比率8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團沽15488，行使價112.7元，2023年8月28日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、中期。
美團沽16076，行使價99.95元，2023年12月19日到期，實際槓桿3.8倍，中長期、輕微價外。
美團熊65138，收回價130元，行使價133元，換股比率100，槓桿比率11倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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