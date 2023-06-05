香港甲級商廈欠缺需求　傳The Henderson出租率僅3成

隨着愈來愈多人在家工作，加上全球經濟低迷，從美國紐約以至澳洲悉尼的商業地產都在苦苦掙扎，作為亞洲金融中心的香港亦面臨一連串挑戰。外媒報道，向來是全球最昂貴的商業地產項目之一，香港甲級寫字樓正面對史上罕見高空置率。

香港寫字樓空置量高達1,300萬方呎，而4月甲級商廈的空置率接近15%，為2019年以來的3倍多，超越美國曼哈頓的12.5%，以及區內競爭對手新加坡的4.6%。另外，據MSCI Real Assets的數據顯示，3月香港甲級商廈價格，較2018年的高位下跌26%；租金則較4年前下降29%。

報道又指，外資銀行一直削減寫字樓空間，不過預計將填補寫字樓空間的中資企業卻沒有如預期般承接，原因是其經濟面對困境，因此新商廈落成恐將令供應過剩加劇。

世邦魏理仕Eddie Kwok表示，該市場充滿挑戰，價格跌勢可能會放緩，但難以反彈。該行估計，未來3年將有至少700萬方呎的甲級寫字樓應市。他指出，疫前的年吸納率僅180萬方呎，因此需要數年時間才能吸納新的辦公空間。隨着全球公司放慢擴張，中資企業仍在慢慢決定是否來港，寫字樓吸納率肯定會打折扣。