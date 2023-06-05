一文睇清！大行對沙特減產100萬桶評論

外媒報道，石油輸出國組織及盟國(OPEC+)宣布，維持產量不變，但延長減產行動至2024年底，沙特阿拉伯承諾7月起每日額外減產100萬桶，至每日產油900萬桶，以穩定石油市場。大行分析師對沙特單獨採取每天減產100萬桶的舉措有何看法？

【摩根士丹利】

包括Martijn Rats和Charlotte Firkins在內的摩根士丹利分析師在報告中寫道，沙特減產可能會在短期內支持油價，但在2023年剩餘時間和進入2024年，廣泛市場動態實際上維持不變。他們補充，這是OPEC 9個月內第三次減產，也可能是今年最後一次減產，前提是供需前景沒有重大變化。

【高盛集團】

包括Daan Struyven和Callum Bruce在內的高盛集團分析師表示，OPEC+會議溫和看升，並抵銷該行去年12月預測每桶95美元的一些看跌下行風險。

【Vanda Insights】

新加坡諮詢公司Vanda Insights創辦人Vandana Hari在接受外媒訪問時表示，沙特能源部長處境艱難，他再向沽空者警告，投機者將跟隨市場線索，如果全球經濟出現疲弱迹象，他們將很快捲土重來。

【澳洲聯邦銀行】

澳洲聯邦銀行礦業和能源商品研究主管Vivek Dhar表示，如果布蘭特期油仍停留在每桶70至75美元之間，沙特可能會延長7月份的減產。他補充，如果油價跌至每桶70美元以下，沙特甚至可能加深限制。

【加拿大皇家銀行資本市場】

該行分析師Helima Croft和Christopher Louney表示，雖然有些人會關注沙特沒有與OPEC+其餘國家採取一致行動，但該國願意獨自承擔減產，這一事實增加減產的可信度。

【澳盛集團】

該行分析師Brian Martin和Daniel Hynes在報告中寫道，考慮到最近的配額調整生效一個月，沙特的舉動可能會讓人感到意外，目前看來，石油市場在今年下半年會更加緊張。