【高盛推介】騰訊穩守330元大關　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(2日)急彈近6%，重上330港元水平，周一(5日)低開後靠穩，股價下試330元大關後見支持，及後反彈，最高見337.6元的過去2周高位。現報335.8元，升約0.5%。有報道整合市場大部分上市遊戲企業的已發布今年首季財報後，指出首10位遊戲企業第1季度總收入約為810億，其中騰訊與另一間企業已佔超過8成。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周一至上周三共錄得約5,330萬元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周三至上周五共錄得約3,390萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，可見北水於上周五繼續買入騰訊，錄得約4.8億元資金淨買入。

騰訊購16666，行使價380元，2023年8月28日到期，實際槓桿9.7倍，行使價380元或以下、2個月期以上、街貨低於30%產品最高槓桿。

騰訊購16966，行使價365.8元，2023年8月25日到期，實際槓桿9.2倍，行使價370元或以下、2個月期以上、街貨低於30%產品最高槓桿。

騰訊購16313，行使價375元，2023年10月26日到期，實際槓桿7.0倍，中年期，時間值損耗較低。

騰訊牛62288，收回價305元，行使價302.2元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

騰訊沽14710，行使價292.3元，2023年8月29日到期，實際槓桿9.6倍，行使價280元以上、2個月期以上最高槓桿之一。

騰訊熊61141，收回價360元，行使價362.5元，換股比率500，槓桿比率14倍，近熊。

騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率10倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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