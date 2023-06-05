積金評級：5月強積金人均蝕6900元

強積金研究機構積金評級表示，5月份強積金錄得虧損約2.94%，為今年錄得第3個月虧損；年初至今投資正回報降至0.29%。5月份的投資虧損估算約為325.8億港元，或相等於469萬名成員平均投資損失約為6,900港元，使今年至今成員平均累計投資收益降至約500港元。

計入5月份供款後，估算強積金總資產在今年5月底約為1.078萬億港元，或相等於469萬名成員的平均賬戶結餘約為229,600港元，較上月下跌約6,100港元，但今年至今仍累計增加約5,700港元。

積金評級指出，強積金最大資產類別「香港及中國股票基金」錄得有史以來第3大的5月份強積金投資虧損，現成為今年強積金表現最差的資產類別。此基金類別在5月份虧損約7.88%，而年初至今累計虧損達8.23%。

積金局稱，對於坊間發表強積金投資升跌的數字，計劃成員須知強積金是跨越超過四十年的長線投資，透過「平均成本法」，以定期定額的方式進行投資。強積金是長線投資，計劃成員不應以短期投資的方法處理，無須預測最佳的入市時機，亦不應捕捉市場。長時間投資有助「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。